Dövizler / SNT
SNT: Senstar Technologies Corporation
4.49 USD 0.17 (3.94%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNT fiyatı bugün 3.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.27 ve Yüksek fiyatı olarak 4.51 aralığında işlem gördü.
Senstar Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SNT haberleri
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Senstar Technologies Q2 2025 sees revenue growth
- Senstar (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Grows Margins in Q2
- Syntara Q2 2025 presentation slides: amsulostat gains momentum with FDA Fast Track
- Status Unveils First Gasless L2 on Linea With 100% Community Yield Allocation Mechanism
- Sabien Technology reports 26% order growth in fiscal 2025
- Senstar's Rally Has Omitted The Company's Historical Cyclicality (NASDAQ:SNT)
- Sabien Technology issues shares to directors to settle remuneration
- SNT stock soars to 52-week high, reaching $4 amid security sector rally
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Senstar Technologies to Report First Quarter 2025 Results on Tuesday, May 27, 2025
Günlük aralık
4.27 4.51
Yıllık aralık
1.46 5.04
- Önceki kapanış
- 4.32
- Açılış
- 4.27
- Satış
- 4.49
- Alış
- 4.79
- Düşük
- 4.27
- Yüksek
- 4.51
- Hacim
- 95
- Günlük değişim
- 3.94%
- Aylık değişim
- 1.81%
- 6 aylık değişim
- 31.67%
- Yıllık değişim
- 182.39%
21 Eylül, Pazar