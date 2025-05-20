Währungen / SNT
SNT: Senstar Technologies Corporation
4.30 USD 0.02 (0.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNT hat sich für heute um -0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.27 bis zu einem Hoch von 4.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Senstar Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SNT News
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Senstar Technologies Q2 2025 sees revenue growth
- Senstar (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Grows Margins in Q2
- Syntara Q2 2025 presentation slides: amsulostat gains momentum with FDA Fast Track
- Status Unveils First Gasless L2 on Linea With 100% Community Yield Allocation Mechanism
- Sabien Technology reports 26% order growth in fiscal 2025
- Senstar's Rally Has Omitted The Company's Historical Cyclicality (NASDAQ:SNT)
- Sabien Technology issues shares to directors to settle remuneration
- SNT stock soars to 52-week high, reaching $4 amid security sector rally
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Senstar Technologies to Report First Quarter 2025 Results on Tuesday, May 27, 2025
Tagesspanne
4.27 4.32
Jahresspanne
1.46 5.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.32
- Eröffnung
- 4.27
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Tief
- 4.27
- Hoch
- 4.32
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.46%
- Monatsänderung
- -2.49%
- 6-Monatsänderung
- 26.10%
- Jahresänderung
- 170.44%
