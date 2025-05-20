货币 / SNT
SNT: Senstar Technologies Corporation
4.28 USD 0.11 (2.51%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNT汇率已更改-2.51%。当日，交易品种以低点4.22和高点4.44进行交易。
关注Senstar Technologies Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNT新闻
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Senstar Technologies Q2 2025 sees revenue growth
- Senstar (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Grows Margins in Q2
- Syntara Q2 2025 presentation slides: amsulostat gains momentum with FDA Fast Track
- Status Unveils First Gasless L2 on Linea With 100% Community Yield Allocation Mechanism
- Sabien Technology reports 26% order growth in fiscal 2025
- Senstar's Rally Has Omitted The Company's Historical Cyclicality (NASDAQ:SNT)
- Sabien Technology issues shares to directors to settle remuneration
- SNT stock soars to 52-week high, reaching $4 amid security sector rally
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Senstar Technologies to Report First Quarter 2025 Results on Tuesday, May 27, 2025
日范围
4.22 4.44
年范围
1.46 5.04
- 前一天收盘价
- 4.39
- 开盘价
- 4.40
- 卖价
- 4.28
- 买价
- 4.58
- 最低价
- 4.22
- 最高价
- 4.44
- 交易量
- 104
- 日变化
- -2.51%
- 月变化
- -2.95%
- 6个月变化
- 25.51%
- 年变化
- 169.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值