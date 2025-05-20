Валюты / SNT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNT: Senstar Technologies Corporation
4.39 USD 0.06 (1.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNT за сегодня изменился на -1.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.25, а максимальная — 4.52.
Следите за динамикой Senstar Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNT
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Senstar Technologies Q2 2025 sees revenue growth
- Senstar (SNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Grows Margins in Q2
- Syntara Q2 2025 presentation slides: amsulostat gains momentum with FDA Fast Track
- Status Unveils First Gasless L2 on Linea With 100% Community Yield Allocation Mechanism
- Sabien Technology reports 26% order growth in fiscal 2025
- Senstar's Rally Has Omitted The Company's Historical Cyclicality (NASDAQ:SNT)
- Sabien Technology issues shares to directors to settle remuneration
- SNT stock soars to 52-week high, reaching $4 amid security sector rally
- Senstar Technologies Corporation (SNT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Senstar Technologies Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Senstar Technologies to Report First Quarter 2025 Results on Tuesday, May 27, 2025
Дневной диапазон
4.25 4.52
Годовой диапазон
1.46 5.04
- Предыдущее закрытие
- 4.45
- Open
- 4.52
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- Low
- 4.25
- High
- 4.52
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -1.35%
- Месячное изменение
- -0.45%
- 6-месячное изменение
- 28.74%
- Годовое изменение
- 176.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.