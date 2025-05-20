Moedas / SNT
SNT: Senstar Technologies Corporation
4.32 USD 0.07 (1.65%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNT para hoje mudou para 1.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.20 e o mais alto foi 4.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Senstar Technologies Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
4.20 4.38
Faixa anual
1.46 5.04
- Fechamento anterior
- 4.25
- Open
- 4.20
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Low
- 4.20
- High
- 4.38
- Volume
- 88
- Mudança diária
- 1.65%
- Mudança mensal
- -2.04%
- Mudança de 6 meses
- 26.69%
- Mudança anual
- 171.70%
