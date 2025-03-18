SMHB fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.5430 ve Yüksek fiyatı olarak 4.7550 aralığında işlem gördü.

ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.