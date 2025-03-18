CotizacionesSecciones
Divisas / SMHB
Volver a Acciones

SMHB: ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser

4.7140 USD 0.0140 (0.30%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SMHB de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.7140, mientras que el máximo ha alcanzado 4.9200.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMHB News

Rango diario
4.7140 4.9200
Rango anual
3.1650 6.3601
Cierres anteriores
4.7000
Open
4.7865
Bid
4.7140
Ask
4.7170
Low
4.7140
High
4.9200
Volumen
25
Cambio diario
0.30%
Cambio mensual
0.51%
Cambio a 6 meses
-0.44%
Cambio anual
-25.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B