Der Wechselkurs von SMHB hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.6800 bis zu einem Hoch von 4.8019 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.