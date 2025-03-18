КотировкиРазделы
SMHB: ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser

4.7000 USD 0.0340 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMHB за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.7000, а максимальная — 4.7221.

Следите за динамикой ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.7000 4.7221
Годовой диапазон
3.1650 6.3601
Предыдущее закрытие
4.7340
Open
4.7100
Bid
4.7000
Ask
4.7030
Low
4.7000
High
4.7221
Объем
22
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
0.21%
6-месячное изменение
-0.74%
Годовое изменение
-26.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.