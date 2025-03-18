Валюты / SMHB
SMHB: ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser
4.7000 USD 0.0340 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMHB за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.7000, а максимальная — 4.7221.
Следите за динамикой ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.7000 4.7221
Годовой диапазон
3.1650 6.3601
- Предыдущее закрытие
- 4.7340
- Open
- 4.7100
- Bid
- 4.7000
- Ask
- 4.7030
- Low
- 4.7000
- High
- 4.7221
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- -0.74%
- Годовое изменение
- -26.10%
