Valute / SMHB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SMHB: ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser
4.6511 USD 0.0482 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMHB ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.5430 e ad un massimo di 4.7550.
Segui le dinamiche di ETRACS Monthly Pay 2x Leveraged Small Cap High Dividend ETN Ser. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.5430 4.7550
Intervallo Annuale
3.1650 6.3601
- Chiusura Precedente
- 4.6993
- Apertura
- 4.6100
- Bid
- 4.6511
- Ask
- 4.6541
- Minimo
- 4.5430
- Massimo
- 4.7550
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- -0.83%
- Variazione Semestrale
- -1.77%
- Variazione Annuale
- -26.87%
20 settembre, sabato