Dövizler / SMBK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SMBK: SmartFinancial Inc
36.87 USD 0.94 (2.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMBK fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.87 ve Yüksek fiyatı olarak 37.84 aralığında işlem gördü.
SmartFinancial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMBK haberleri
- Is the Options Market Predicting a Spike in SmartFinancial Stock?
- SmartFinancial declares $0.08 quarterly dividend
- Earnings call transcript: SmartFinancial Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- SmartFinancial Q2 2025 slides: Margin expansion drives EPS growth in Southeast markets
- Here's What Key Metrics Tell Us About SmarFinancial (SMBK) Q2 Earnings
- SmarFinancial (SMBK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SmartFinancial Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- SmartFinancial Announces Change in Accountant
- Wall Street Week Ahead
- Tesla, Alphabet To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
- Tesla, Amazon To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
Günlük aralık
36.87 37.84
Yıllık aralık
26.31 37.89
- Önceki kapanış
- 37.81
- Açılış
- 37.84
- Satış
- 36.87
- Alış
- 37.17
- Düşük
- 36.87
- Yüksek
- 37.84
- Hacim
- 44
- Günlük değişim
- -2.49%
- Aylık değişim
- 0.82%
- 6 aylık değişim
- 19.71%
- Yıllık değişim
- 27.93%
21 Eylül, Pazar