FiyatlarBölümler
Dövizler / SMBK
Geri dön - Hisse senetleri

SMBK: SmartFinancial Inc

36.87 USD 0.94 (2.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMBK fiyatı bugün -2.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.87 ve Yüksek fiyatı olarak 37.84 aralığında işlem gördü.

SmartFinancial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMBK haberleri

Günlük aralık
36.87 37.84
Yıllık aralık
26.31 37.89
Önceki kapanış
37.81
Açılış
37.84
Satış
36.87
Alış
37.17
Düşük
36.87
Yüksek
37.84
Hacim
44
Günlük değişim
-2.49%
Aylık değişim
0.82%
6 aylık değişim
19.71%
Yıllık değişim
27.93%
21 Eylül, Pazar