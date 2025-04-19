クォートセクション
通貨 / SMBK
株に戻る

SMBK: SmartFinancial Inc

37.81 USD 0.98 (2.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMBKの今日の為替レートは、2.66%変化しました。日中、通貨は1あたり37.10の安値と37.89の高値で取引されました。

SmartFinancial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMBK News

1日のレンジ
37.10 37.89
1年のレンジ
26.31 37.89
以前の終値
36.83
始値
37.30
買値
37.81
買値
38.11
安値
37.10
高値
37.89
出来高
38
1日の変化
2.66%
1ヶ月の変化
3.39%
6ヶ月の変化
22.76%
1年の変化
31.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K