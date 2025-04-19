通貨 / SMBK
SMBK: SmartFinancial Inc
37.81 USD 0.98 (2.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMBKの今日の為替レートは、2.66%変化しました。日中、通貨は1あたり37.10の安値と37.89の高値で取引されました。
SmartFinancial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
37.10 37.89
1年のレンジ
26.31 37.89
- 以前の終値
- 36.83
- 始値
- 37.30
- 買値
- 37.81
- 買値
- 38.11
- 安値
- 37.10
- 高値
- 37.89
- 出来高
- 38
- 1日の変化
- 2.66%
- 1ヶ月の変化
- 3.39%
- 6ヶ月の変化
- 22.76%
- 1年の変化
- 31.19%
