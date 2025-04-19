KurseKategorien
Währungen / SMBK
Zurück zum Aktien

SMBK: SmartFinancial Inc

37.53 USD 0.28 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMBK hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.47 bis zu einem Hoch von 37.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die SmartFinancial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMBK News

Tagesspanne
37.47 37.84
Jahresspanne
26.31 37.89
Vorheriger Schlusskurs
37.81
Eröffnung
37.84
Bid
37.53
Ask
37.83
Tief
37.47
Hoch
37.84
Volumen
3
Tagesänderung
-0.74%
Monatsänderung
2.63%
6-Monatsänderung
21.85%
Jahresänderung
30.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K