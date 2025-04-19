Währungen / SMBK
SMBK: SmartFinancial Inc
37.53 USD 0.28 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMBK hat sich für heute um -0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.47 bis zu einem Hoch von 37.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die SmartFinancial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
37.47 37.84
Jahresspanne
26.31 37.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.81
- Eröffnung
- 37.84
- Bid
- 37.53
- Ask
- 37.83
- Tief
- 37.47
- Hoch
- 37.84
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.74%
- Monatsänderung
- 2.63%
- 6-Monatsänderung
- 21.85%
- Jahresänderung
- 30.22%
