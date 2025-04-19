Валюты / SMBK
SMBK: SmartFinancial Inc
36.32 USD 0.56 (1.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMBK за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.23, а максимальная — 37.15.
Следите за динамикой SmartFinancial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SMBK
- SmartFinancial declares $0.08 quarterly dividend
- Earnings call transcript: SmartFinancial Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- SmartFinancial Q2 2025 slides: Margin expansion drives EPS growth in Southeast markets
- Here's What Key Metrics Tell Us About SmarFinancial (SMBK) Q2 Earnings
- SmarFinancial (SMBK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SmartFinancial Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- SmartFinancial Announces Change in Accountant
- Wall Street Week Ahead
- Tesla, Alphabet To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
- Tesla, Amazon To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
Дневной диапазон
36.23 37.15
Годовой диапазон
26.31 37.72
- Предыдущее закрытие
- 36.88
- Open
- 37.10
- Bid
- 36.32
- Ask
- 36.62
- Low
- 36.23
- High
- 37.15
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- -0.68%
- 6-месячное изменение
- 17.92%
- Годовое изменение
- 26.02%
