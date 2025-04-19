Moedas / SMBK
SMBK: SmartFinancial Inc
37.68 USD 0.85 (2.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMBK para hoje mudou para 2.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.10 e o mais alto foi 37.76.
Veja a dinâmica do par de moedas SmartFinancial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SMBK Notícias
- SmartFinancial declares $0.08 quarterly dividend
- Earnings call transcript: SmartFinancial Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- SmartFinancial Q2 2025 slides: Margin expansion drives EPS growth in Southeast markets
- Here's What Key Metrics Tell Us About SmarFinancial (SMBK) Q2 Earnings
- SmarFinancial (SMBK) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- SmartFinancial Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- SmartFinancial Announces Change in Accountant
- Wall Street Week Ahead
- Tesla, Alphabet To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
- Tesla, Amazon To Report Earnings, Investors Eye Consumer Confidence, Jobless Claims
Faixa diária
37.10 37.76
Faixa anual
26.31 37.82
- Fechamento anterior
- 36.83
- Open
- 37.30
- Bid
- 37.68
- Ask
- 37.98
- Low
- 37.10
- High
- 37.76
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 2.31%
- Mudança mensal
- 3.04%
- Mudança de 6 meses
- 22.34%
- Mudança anual
- 30.74%
