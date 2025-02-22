FiyatlarBölümler
Dövizler / SMBC
SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc

55.97 USD 0.28 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMBC fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.38 ve Yüksek fiyatı olarak 56.25 aralığında işlem gördü.

Southern Missouri Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
55.38 56.25
Yıllık aralık
45.10 68.60
Önceki kapanış
56.25
Açılış
56.00
Satış
55.97
Alış
56.27
Düşük
55.38
Yüksek
56.25
Hacim
153
Günlük değişim
-0.50%
Aylık değişim
-2.20%
6 aylık değişim
9.72%
Yıllık değişim
-1.63%
21 Eylül, Pazar