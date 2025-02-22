Dövizler / SMBC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc
55.97 USD 0.28 (0.50%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMBC fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.38 ve Yüksek fiyatı olarak 56.25 aralığında işlem gördü.
Southern Missouri Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMBC haberleri
- Piper Sandler assumes coverage of Southern Missouri Bancorp stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Southern Missouri Bancorp to suspend 401(k) plan trading for transition to Fidelity
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Southern Missouri Bancorp Q4 2025 beats expectations
- Southern Missouri earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- SMBC settles with more insurers in lawsuit over stranded Russian jets
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Günlük aralık
55.38 56.25
Yıllık aralık
45.10 68.60
- Önceki kapanış
- 56.25
- Açılış
- 56.00
- Satış
- 55.97
- Alış
- 56.27
- Düşük
- 55.38
- Yüksek
- 56.25
- Hacim
- 153
- Günlük değişim
- -0.50%
- Aylık değişim
- -2.20%
- 6 aylık değişim
- 9.72%
- Yıllık değişim
- -1.63%
21 Eylül, Pazar