SMBC
SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc

56.25 USD 1.06 (1.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMBCの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり54.99の安値と56.69の高値で取引されました。

Southern Missouri Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
54.99 56.69
1年のレンジ
45.10 68.60
以前の終値
55.19
始値
54.99
買値
56.25
買値
56.55
安値
54.99
高値
56.69
出来高
310
1日の変化
1.92%
1ヶ月の変化
-1.71%
6ヶ月の変化
10.27%
1年の変化
-1.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K