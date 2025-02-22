货币 / SMBC
SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc
55.01 USD 0.32 (0.59%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SMBC汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点54.85和高点56.67进行交易。
关注Southern Missouri Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMBC新闻
日范围
54.85 56.67
年范围
45.10 68.60
- 前一天收盘价
- 54.69
- 开盘价
- 55.51
- 卖价
- 55.01
- 买价
- 55.31
- 最低价
- 54.85
- 最高价
- 56.67
- 交易量
- 154
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- -3.88%
- 6个月变化
- 7.84%
- 年变化
- -3.32%
