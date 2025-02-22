Moedas / SMBC
SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc
56.07 USD 0.88 (1.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMBC para hoje mudou para 1.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.99 e o mais alto foi 56.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Southern Missouri Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
54.99 56.32
Faixa anual
45.10 68.60
- Fechamento anterior
- 55.19
- Open
- 54.99
- Bid
- 56.07
- Ask
- 56.37
- Low
- 54.99
- High
- 56.32
- Volume
- 108
- Mudança diária
- 1.59%
- Mudança mensal
- -2.03%
- Mudança de 6 meses
- 9.92%
- Mudança anual
- -1.46%
