SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc

56.25 USD 1.06 (1.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMBC hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.99 bis zu einem Hoch von 56.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Southern Missouri Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
54.99 56.69
Jahresspanne
45.10 68.60
Vorheriger Schlusskurs
55.19
Eröffnung
54.99
Bid
56.25
Ask
56.55
Tief
54.99
Hoch
56.69
Volumen
310
Tagesänderung
1.92%
Monatsänderung
-1.71%
6-Monatsänderung
10.27%
Jahresänderung
-1.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K