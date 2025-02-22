Währungen / SMBC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc
56.25 USD 1.06 (1.92%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMBC hat sich für heute um 1.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.99 bis zu einem Hoch von 56.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Southern Missouri Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMBC News
- Piper Sandler assumes coverage of Southern Missouri Bancorp stock with Neutral rating
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Southern Missouri Bancorp to suspend 401(k) plan trading for transition to Fidelity
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Southern Missouri Bancorp, Inc. (SMBC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Southern Missouri Bancorp Q4 2025 beats expectations
- Southern Missouri earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- SMBC settles with more insurers in lawsuit over stranded Russian jets
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
54.99 56.69
Jahresspanne
45.10 68.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.19
- Eröffnung
- 54.99
- Bid
- 56.25
- Ask
- 56.55
- Tief
- 54.99
- Hoch
- 56.69
- Volumen
- 310
- Tagesänderung
- 1.92%
- Monatsänderung
- -1.71%
- 6-Monatsänderung
- 10.27%
- Jahresänderung
- -1.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K