SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc

55.97 USD 0.28 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMBC ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.38 e ad un massimo di 56.25.

Segui le dinamiche di Southern Missouri Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
55.38 56.25
Intervallo Annuale
45.10 68.60
Chiusura Precedente
56.25
Apertura
56.00
Bid
55.97
Ask
56.27
Minimo
55.38
Massimo
56.25
Volume
153
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
-2.20%
Variazione Semestrale
9.72%
Variazione Annuale
-1.63%
20 settembre, sabato