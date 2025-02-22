Valute / SMBC
SMBC: Southern Missouri Bancorp Inc
55.97 USD 0.28 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMBC ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.38 e ad un massimo di 56.25.
Segui le dinamiche di Southern Missouri Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
55.38 56.25
Intervallo Annuale
45.10 68.60
- Chiusura Precedente
- 56.25
- Apertura
- 56.00
- Bid
- 55.97
- Ask
- 56.27
- Minimo
- 55.38
- Massimo
- 56.25
- Volume
- 153
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- -2.20%
- Variazione Semestrale
- 9.72%
- Variazione Annuale
- -1.63%
20 settembre, sabato