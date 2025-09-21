FiyatlarBölümler
Dövizler / SEI
SEI

37.63 USD 1.41 (3.89%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SEI fiyatı bugün 3.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.22 ve Yüksek fiyatı olarak 38.06 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.22 38.06
Yıllık aralık
12.59 39.03
Önceki kapanış
36.22
Açılış
36.79
Satış
37.63
Alış
37.93
Düşük
36.22
Yüksek
38.06
Hacim
7.279 K
Günlük değişim
3.89%
Aylık değişim
23.50%
6 aylık değişim
75.27%
Yıllık değişim
196.77%
21 Eylül, Pazar