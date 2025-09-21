Valute / SEI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SEI
37.63 USD 1.41 (3.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEI ha avuto una variazione del 3.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.22 e ad un massimo di 38.06.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
36.22 38.06
Intervallo Annuale
12.59 39.03
- Chiusura Precedente
- 36.22
- Apertura
- 36.79
- Bid
- 37.63
- Ask
- 37.93
- Minimo
- 36.22
- Massimo
- 38.06
- Volume
- 7.279 K
- Variazione giornaliera
- 3.89%
- Variazione Mensile
- 23.50%
- Variazione Semestrale
- 75.27%
- Variazione Annuale
- 196.77%
21 settembre, domenica