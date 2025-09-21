QuotazioniSezioni
Valute / SEI
Tornare a Azioni

SEI

37.63 USD 1.41 (3.89%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEI ha avuto una variazione del 3.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.22 e ad un massimo di 38.06.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
36.22 38.06
Intervallo Annuale
12.59 39.03
Chiusura Precedente
36.22
Apertura
36.79
Bid
37.63
Ask
37.93
Minimo
36.22
Massimo
38.06
Volume
7.279 K
Variazione giornaliera
3.89%
Variazione Mensile
23.50%
Variazione Semestrale
75.27%
Variazione Annuale
196.77%
21 settembre, domenica