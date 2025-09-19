Währungen / SEI
SEI
37.85 USD 1.63 (4.50%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEI hat sich für heute um 4.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.22 bis zu einem Hoch von 37.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
36.22 37.99
Jahresspanne
12.59 39.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.22
- Eröffnung
- 36.79
- Bid
- 37.85
- Ask
- 38.15
- Tief
- 36.22
- Hoch
- 37.99
- Volumen
- 4.470 K
- Tagesänderung
- 4.50%
- Monatsänderung
- 24.22%
- 6-Monatsänderung
- 76.29%
- Jahresänderung
- 198.50%
