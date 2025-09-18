Divisas / SEI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SEI
33.29 USD 1.19 (3.71%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SEI de hoy ha cambiado un 3.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.91, mientras que el máximo ha alcanzado 34.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
31.91 34.19
Rango anual
12.59 39.03
- Cierres anteriores
- 32.10
- Open
- 32.55
- Bid
- 33.29
- Ask
- 33.59
- Low
- 31.91
- High
- 34.19
- Volumen
- 7.100 K
- Cambio diario
- 3.71%
- Cambio mensual
- 9.26%
- Cambio a 6 meses
- 55.05%
- Cambio anual
- 162.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B