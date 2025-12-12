SDHI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisse senedi 10.2300 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.2300 - 10.2400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.2400 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 40 değerine ulaştı. SDHI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisse senedi temettü ödüyor mu? Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisse senedi şu anda 10.2300 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.10% ve USD değerlerini izler. SDHI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SDHI hisse senedi nasıl alınır? Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisselerini şu anki 10.2300 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.2300 ve Ask 10.2330 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 40 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SDHI fiyat hareketlerini takip edin.

SDHI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.0000 - 10.4500 ve mevcut fiyatı 10.2300 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.2300 veya Ask 10.2330 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı 1.09% değerlerini karşılaştırır. SDHI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisse senedi yıllık olarak 10.4500 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.0000 - 10.4500). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.2400 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) performansını takip edin.

Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.0000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.2300 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.0000 - 10.4500 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SDHI fiyat hareketlerini izleyin.