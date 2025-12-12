- Обзор рынка
SDHI: Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)
Курс SDHI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2300, а максимальная — 10.2400.
Следите за динамикой Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций SDHI сегодня?
Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) сегодня оценивается на уровне 10.2300. Инструмент торгуется в пределах 10.2300 - 10.2400, вчерашнее закрытие составило 10.2400, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?
Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) в настоящее время оценивается в 10.2300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.10% и USD. Отслеживайте движения SDHI на графике в реальном времени.
Как купить акции SDHI?
Вы можете купить акции Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) по текущей цене 10.2300. Ордера обычно размещаются около 10.2300 или 10.2330, тогда как 40 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции SDHI?
Инвестирование в Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) предполагает учет годового диапазона 10.0000 - 10.4500 и текущей цены 10.2300. Многие сравнивают 0.00% и 1.09% перед размещением ордеров на 10.2300 или 10.2330. Изучайте ежедневные изменения цены SDHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?
Самая высокая цена Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) за последний год составила 10.4500. Акции заметно колебались в пределах 10.0000 - 10.4500, сравнение с 10.2400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?
Самая низкая цена Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) за год составила 10.0000. Сравнение с текущими 10.2300 и 10.0000 - 10.4500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций SDHI?
В прошлом Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2400 и 2.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.2400
- Open
- 10.2400
- Bid
- 10.2300
- Ask
- 10.2330
- Low
- 10.2300
- High
- 10.2400
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 1.09%
- Годовое изменение
- 2.10%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.