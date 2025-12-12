КотировкиРазделы
Валюты / SDHI
Назад в Рынок акций США

SDHI: Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)

10.2300 USD 0.0100 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SDHI за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2300, а максимальная — 10.2400.

Следите за динамикой Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SDHI сегодня?

Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) сегодня оценивается на уровне 10.2300. Инструмент торгуется в пределах 10.2300 - 10.2400, вчерашнее закрытие составило 10.2400, а торговый объем достиг 40. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SDHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?

Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) в настоящее время оценивается в 10.2300. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.10% и USD. Отслеживайте движения SDHI на графике в реальном времени.

Как купить акции SDHI?

Вы можете купить акции Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) по текущей цене 10.2300. Ордера обычно размещаются около 10.2300 или 10.2330, тогда как 40 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SDHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SDHI?

Инвестирование в Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) предполагает учет годового диапазона 10.0000 - 10.4500 и текущей цены 10.2300. Многие сравнивают 0.00% и 1.09% перед размещением ордеров на 10.2300 или 10.2330. Изучайте ежедневные изменения цены SDHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?

Самая высокая цена Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) за последний год составила 10.4500. Акции заметно колебались в пределах 10.0000 - 10.4500, сравнение с 10.2400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?

Самая низкая цена Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) за год составила 10.0000. Сравнение с текущими 10.2300 и 10.0000 - 10.4500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SDHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SDHI?

В прошлом Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2400 и 2.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.2300 10.2400
Годовой диапазон
10.0000 10.4500
Предыдущее закрытие
10.2400
Open
10.2400
Bid
10.2300
Ask
10.2330
Low
10.2300
High
10.2400
Объем
40
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
1.09%
Годовое изменение
2.10%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.