通貨 / SDHI
SDHI: シディ・アクイジション

10.2300 USD 0.0100 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

SDHIの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2300の安値と10.2400の高値で取引されました。

シディ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SDHI株の現在の価格は？

シディ・アクイジションの株価は本日10.2300です。10.2300 - 10.2400内で取引され、前日の終値は10.2400、取引量は40に達しました。SDHIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

シディ・アクイジションの株は配当を出しますか？

シディ・アクイジションの現在の価格は10.2300です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.10%やUSDにも注目します。SDHIの動きはライブチャートで確認できます。

SDHI株を買う方法は？

シディ・アクイジションの株は現在10.2300で購入可能です。注文は通常10.2300または10.2330付近で行われ、40や-0.10%が市場の動きを示します。SDHIの最新情報はライブチャートで確認できます。

SDHI株に投資する方法は？

シディ・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.0000 - 10.4500と現在の10.2300を考慮します。注文は多くの場合10.2300や10.2330で行われる前に、0.00%や1.09%と比較されます。SDHIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

シディ・アクイジションの株の最高値は？

シディ・アクイジションの過去1年の最高値は10.4500でした。10.0000 - 10.4500内で株価は大きく変動し、10.2400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。シディ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

シディ・アクイジションの株の最低値は？

シディ・アクイジション(SDHI)の年間最安値は10.0000でした。現在の10.2300や10.0000 - 10.4500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SDHIの動きはライブチャートで確認できます。

SDHIの株式分割はいつ行われましたか？

シディ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.2400、2.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.2300 10.2400
1年のレンジ
10.0000 10.4500
以前の終値
10.2400
始値
10.2400
買値
10.2300
買値
10.2330
安値
10.2300
高値
10.2400
出来高
40
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
1.09%
1年の変化
2.10%
