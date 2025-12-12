- Übersicht
SDHI: Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)
Der Wechselkurs von SDHI hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2300 bis zu einem Hoch von 10.2400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SDHI heute?
Die Aktie von Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) notiert heute bei 10.2300. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.2300 - 10.2400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.2400 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von SDHI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SDHI Dividenden?
Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) wird derzeit mit 10.2300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SDHI zu verfolgen.
Wie kaufe ich SDHI-Aktien?
Sie können Aktien von Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) zum aktuellen Kurs von 10.2300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.2300 oder 10.2330 platziert, während 40 und -0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SDHI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SDHI-Aktien?
Bei einer Investition in Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) müssen die jährliche Spanne 10.0000 - 10.4500 und der aktuelle Kurs 10.2300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und 1.09%, bevor sie Orders zu 10.2300 oder 10.2330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SDHI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?
Der höchste Kurs von Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) im vergangenen Jahr lag bei 10.4500. Innerhalb von 10.0000 - 10.4500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.2400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?
Der niedrigste Kurs von Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) im Laufe des Jahres betrug 10.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.2300 und der Spanne 10.0000 - 10.4500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SDHI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SDHI statt?
Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.2400 und 2.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.2400
- Eröffnung
- 10.2400
- Bid
- 10.2300
- Ask
- 10.2330
- Tief
- 10.2300
- Hoch
- 10.2400
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 1.09%
- Jahresänderung
- 2.10%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh