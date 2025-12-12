QuotazioniSezioni
SDHI: Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)

10.2300 USD 0.0100 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio SDHI ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.2300 e ad un massimo di 10.2400.

Segui le dinamiche di Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni SDHI oggi?

Oggi le azioni Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) sono prezzate a 10.2300. Viene scambiato all'interno di 10.2300 - 10.2400, la chiusura di ieri è stata 10.2400 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SDHI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) pagano dividendi?

Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) è attualmente valutato a 10.2300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.10% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SDHI.

Come acquistare azioni SDHI?

Puoi acquistare azioni Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) al prezzo attuale di 10.2300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.2300 o 10.2330, mentre 40 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SDHI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni SDHI?

Investire in Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) implica considerare l'intervallo annuale 10.0000 - 10.4500 e il prezzo attuale 10.2300. Molti confrontano 0.00% e 1.09% prima di effettuare ordini su 10.2300 o 10.2330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SDHI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?

Il prezzo massimo di Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) nell'ultimo anno è stato 10.4500. All'interno di 10.0000 - 10.4500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.2400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?

Il prezzo più basso di Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) nel corso dell'anno è stato 10.0000. Confrontandolo con gli attuali 10.2300 e 10.0000 - 10.4500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SDHI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SDHI?

Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.2400 e 2.10%.

Intervallo Giornaliero
10.2300 10.2400
Intervallo Annuale
10.0000 10.4500
Chiusura Precedente
10.2400
Apertura
10.2400
Bid
10.2300
Ask
10.2330
Minimo
10.2300
Massimo
10.2400
Volume
40
Variazione giornaliera
-0.10%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
1.09%
Variazione Annuale
2.10%
