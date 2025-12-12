- Visão do mercado
SDHI: Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)
A taxa do SDHI para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2300 e o mais alto foi 10.2400.
Veja a dinâmica do par de moedas Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SDHI hoje?
Hoje Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) está avaliado em 10.2300. O instrumento é negociado dentro de 10.2300 - 10.2400, o fechamento de ontem foi 10.2400, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SDHI em tempo real.
As ações de Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) pagam dividendos?
Atualmente Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) está avaliado em 10.2300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.10% e USD. Monitore os movimentos de SDHI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SDHI?
Você pode comprar ações de Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) pelo preço atual 10.2300. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2300 ou 10.2330, enquanto 40 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SDHI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SDHI?
Investir em Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) envolve considerar a faixa anual 10.0000 - 10.4500 e o preço atual 10.2300. Muitos comparam 0.00% e 1.09% antes de enviar ordens em 10.2300 ou 10.2330. Estude as mudanças diárias de preço de SDHI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?
O maior preço de Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) no último ano foi 10.4500. As ações oscilaram bastante dentro de 10.0000 - 10.4500, e a comparação com 10.2400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands)?
O menor preço de Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) (SDHI) no ano foi 10.0000. A comparação com o preço atual 10.2300 e 10.0000 - 10.4500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SDHI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SDHI?
No passado Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.2400 e 2.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.2400
- Open
- 10.2400
- Bid
- 10.2300
- Ask
- 10.2330
- Low
- 10.2300
- High
- 10.2400
- Volume
- 40
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 1.09%
- Mudança anual
- 2.10%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.