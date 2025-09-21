FiyatlarBölümler
Dövizler / SCLXW
Geri dön - Hisse senetleri

SCLXW: Scilex Holding Company - Warrant

0.4000 USD 0.0800 (25.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCLXW fiyatı bugün 25.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2600 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4000 aralığında işlem gördü.

Scilex Holding Company - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.2600 0.4000
Yıllık aralık
0.0375 0.6400
Önceki kapanış
0.3200
Açılış
0.3099
Satış
0.4000
Alış
0.4030
Düşük
0.2600
Yüksek
0.4000
Hacim
75
Günlük değişim
25.00%
Aylık değişim
-13.04%
6 aylık değişim
263.64%
Yıllık değişim
71.75%
21 Eylül, Pazar