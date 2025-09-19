KurseKategorien
SCLXW: Scilex Holding Company - Warrant

0.2699 USD 0.0501 (15.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCLXW hat sich für heute um -15.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2600 bis zu einem Hoch von 0.3100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Scilex Holding Company - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.2600 0.3100
Jahresspanne
0.0375 0.6400
Vorheriger Schlusskurs
0.3200
Eröffnung
0.3099
Bid
0.2699
Ask
0.2729
Tief
0.2600
Hoch
0.3100
Volumen
16
Tagesänderung
-15.66%
Monatsänderung
-41.33%
6-Monatsänderung
145.36%
Jahresänderung
15.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K