Währungen / SCLXW
SCLXW: Scilex Holding Company - Warrant
0.2699 USD 0.0501 (15.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCLXW hat sich für heute um -15.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2600 bis zu einem Hoch von 0.3100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Scilex Holding Company - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2600 0.3100
Jahresspanne
0.0375 0.6400
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3200
- Eröffnung
- 0.3099
- Bid
- 0.2699
- Ask
- 0.2729
- Tief
- 0.2600
- Hoch
- 0.3100
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -15.66%
- Monatsänderung
- -41.33%
- 6-Monatsänderung
- 145.36%
- Jahresänderung
- 15.89%
