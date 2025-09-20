CotationsSections
SCLXW: Scilex Holding Company - Warrant

0.4000 USD 0.0800 (25.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCLXW a changé de 25.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2600 et à un maximum de 0.4000.

Suivez la dynamique Scilex Holding Company - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2600 0.4000
Range Annuel
0.0375 0.6400
Clôture Précédente
0.3200
Ouverture
0.3099
Bid
0.4000
Ask
0.4030
Plus Bas
0.2600
Plus Haut
0.4000
Volume
75
Changement quotidien
25.00%
Changement Mensuel
-13.04%
Changement à 6 Mois
263.64%
Changement Annuel
71.75%
20 septembre, samedi