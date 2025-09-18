CotizacionesSecciones
Divisas / SCLXW
Volver a Acciones

SCLXW: Scilex Holding Company - Warrant

0.3490 USD 0.0220 (6.73%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCLXW de hoy ha cambiado un 6.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3375, mientras que el máximo ha alcanzado 0.3650.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Scilex Holding Company - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
0.3375 0.3650
Rango anual
0.0375 0.6400
Cierres anteriores
0.3270
Open
0.3650
Bid
0.3490
Ask
0.3520
Low
0.3375
High
0.3650
Volumen
6
Cambio diario
6.73%
Cambio mensual
-24.13%
Cambio a 6 meses
217.27%
Cambio anual
49.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B