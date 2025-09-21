Valute / SCLXW
SCLXW: Scilex Holding Company - Warrant
0.4000 USD 0.0800 (25.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCLXW ha avuto una variazione del 25.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2600 e ad un massimo di 0.4000.
Segui le dinamiche di Scilex Holding Company - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2600 0.4000
Intervallo Annuale
0.0375 0.6400
- Chiusura Precedente
- 0.3200
- Apertura
- 0.3099
- Bid
- 0.4000
- Ask
- 0.4030
- Minimo
- 0.2600
- Massimo
- 0.4000
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- 25.00%
- Variazione Mensile
- -13.04%
- Variazione Semestrale
- 263.64%
- Variazione Annuale
- 71.75%
21 settembre, domenica