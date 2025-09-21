FiyatlarBölümler
SBFMW: Sunshine Biopharma Inc - Warrant

0.1519 USD 0.0001 (0.07%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SBFMW fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1301 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1519 aralığında işlem gördü.

Sunshine Biopharma Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.1301 0.1519
Yıllık aralık
0.0720 0.9802
Önceki kapanış
0.1518
Açılış
0.1410
Satış
0.1519
Alış
0.1549
Düşük
0.1301
Yüksek
0.1519
Hacim
9
Günlük değişim
0.07%
Aylık değişim
-2.00%
6 aylık değişim
-39.00%
Yıllık değişim
44.53%
21 Eylül, Pazar