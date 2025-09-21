Dövizler / SBFMW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SBFMW: Sunshine Biopharma Inc - Warrant
0.1519 USD 0.0001 (0.07%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBFMW fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1301 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1519 aralığında işlem gördü.
Sunshine Biopharma Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.1301 0.1519
Yıllık aralık
0.0720 0.9802
- Önceki kapanış
- 0.1518
- Açılış
- 0.1410
- Satış
- 0.1519
- Alış
- 0.1549
- Düşük
- 0.1301
- Yüksek
- 0.1519
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.07%
- Aylık değişim
- -2.00%
- 6 aylık değişim
- -39.00%
- Yıllık değişim
- 44.53%
21 Eylül, Pazar