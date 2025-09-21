Valute / SBFMW
SBFMW: Sunshine Biopharma Inc - Warrant
0.1519 USD 0.0001 (0.07%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SBFMW ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1301 e ad un massimo di 0.1519.
Segui le dinamiche di Sunshine Biopharma Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1301 0.1519
Intervallo Annuale
0.0720 0.9802
- Chiusura Precedente
- 0.1518
- Apertura
- 0.1410
- Bid
- 0.1519
- Ask
- 0.1549
- Minimo
- 0.1301
- Massimo
- 0.1519
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- -2.00%
- Variazione Semestrale
- -39.00%
- Variazione Annuale
- 44.53%
21 settembre, domenica