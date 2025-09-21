QuotazioniSezioni
SBFMW: Sunshine Biopharma Inc - Warrant

0.1519 USD 0.0001 (0.07%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SBFMW ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1301 e ad un massimo di 0.1519.

Segui le dinamiche di Sunshine Biopharma Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1301 0.1519
Intervallo Annuale
0.0720 0.9802
Chiusura Precedente
0.1518
Apertura
0.1410
Bid
0.1519
Ask
0.1549
Minimo
0.1301
Massimo
0.1519
Volume
9
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
-2.00%
Variazione Semestrale
-39.00%
Variazione Annuale
44.53%
21 settembre, domenica