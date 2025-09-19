KurseKategorien
SBFMW: Sunshine Biopharma Inc - Warrant

0.1519 USD 0.0001 (0.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SBFMW hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1301 bis zu einem Hoch von 0.1519 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sunshine Biopharma Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1301 0.1519
Jahresspanne
0.0720 0.9802
Vorheriger Schlusskurs
0.1518
Eröffnung
0.1410
Bid
0.1519
Ask
0.1549
Tief
0.1301
Hoch
0.1519
Volumen
9
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
-2.00%
6-Monatsänderung
-39.00%
Jahresänderung
44.53%
