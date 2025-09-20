CotationsSections
SBFMW: Sunshine Biopharma Inc - Warrant

0.1519 USD 0.0001 (0.07%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SBFMW a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1301 et à un maximum de 0.1519.

Suivez la dynamique Sunshine Biopharma Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1301 0.1519
Range Annuel
0.0720 0.9802
Clôture Précédente
0.1518
Ouverture
0.1410
Bid
0.1519
Ask
0.1549
Plus Bas
0.1301
Plus Haut
0.1519
Volume
9
Changement quotidien
0.07%
Changement Mensuel
-2.00%
Changement à 6 Mois
-39.00%
Changement Annuel
44.53%
20 septembre, samedi