SBFMW: Sunshine Biopharma Inc - Warrant
0.1518 USD 0.0001 (0.07%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBFMW за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1420, а максимальная — 0.1520.
Следите за динамикой Sunshine Biopharma Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.1420 0.1520
Годовой диапазон
0.0720 0.9802
- Предыдущее закрытие
- 0.1517
- Open
- 0.1420
- Bid
- 0.1518
- Ask
- 0.1548
- Low
- 0.1420
- High
- 0.1520
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- -2.06%
- 6-месячное изменение
- -39.04%
- Годовое изменение
- 44.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.