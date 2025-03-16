Dövizler / SAY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SAY: Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027
25.3200 USD 0.0202 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SAY fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.2950 ve Yüksek fiyatı olarak 25.3200 aralığında işlem gördü.
Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SAY haberleri
- BDC Weekly Review: Early BDC Earnings Look Fine
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Saratoga Investment Corp (SAR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Saratoga Investment Corp 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SAR)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Günlük aralık
25.2950 25.3200
Yıllık aralık
24.9500 25.9780
- Önceki kapanış
- 25.3402
- Açılış
- 25.3001
- Satış
- 25.3200
- Alış
- 25.3230
- Düşük
- 25.2950
- Yüksek
- 25.3200
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- -0.13%
- 6 aylık değişim
- -0.47%
- Yıllık değişim
- 0.02%
21 Eylül, Pazar