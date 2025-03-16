Валюты / SAY
SAY: Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027
25.3600 USD 0.0400 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAY за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.3600, а максимальная — 25.3700.
Следите за динамикой Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
25.3600 25.3700
Годовой диапазон
24.9500 25.9780
- Предыдущее закрытие
- 25.4000
- Open
- 25.3700
- Bid
- 25.3600
- Ask
- 25.3630
- Low
- 25.3600
- High
- 25.3700
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 0.03%
- 6-месячное изменение
- -0.31%
- Годовое изменение
- 0.18%
