SAY: Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027

25.3200 USD 0.0202 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SAY ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2950 e ad un massimo di 25.3200.

Segui le dinamiche di Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
25.2950 25.3200
Intervallo Annuale
24.9500 25.9780
Chiusura Precedente
25.3402
Apertura
25.3001
Bid
25.3200
Ask
25.3230
Minimo
25.2950
Massimo
25.3200
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
-0.13%
Variazione Semestrale
-0.47%
Variazione Annuale
0.02%
21 settembre, domenica