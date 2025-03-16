Währungen / SAY
SAY: Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027
25.3402 USD 0.0599 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SAY hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.3200 bis zu einem Hoch von 25.3402 gehandelt.
Verfolgen Sie die Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SAY News
- BDC Weekly Review: Early BDC Earnings Look Fine
- Saratoga Investment Q1: ROE Beating The BDC Industry Average (NYSE:SAR)
- Saratoga Investment Corp (SAR) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Saratoga Investment Corp 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SAR)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
Tagesspanne
25.3200 25.3402
Jahresspanne
24.9500 25.9780
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.4001
- Eröffnung
- 25.3400
- Bid
- 25.3402
- Ask
- 25.3432
- Tief
- 25.3200
- Hoch
- 25.3402
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -0.05%
- 6-Monatsänderung
- -0.39%
- Jahresänderung
- 0.10%
