SAY: Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027

25.3402 USD 0.0599 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SAY hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.3200 bis zu einem Hoch von 25.3402 gehandelt.

Verfolgen Sie die Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
25.3200 25.3402
Jahresspanne
24.9500 25.9780
Vorheriger Schlusskurs
25.4001
Eröffnung
25.3400
Bid
25.3402
Ask
25.3432
Tief
25.3200
Hoch
25.3402
Volumen
9
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
-0.05%
6-Monatsänderung
-0.39%
Jahresänderung
0.10%
