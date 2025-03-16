Divisas / SAY
SAY: Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027
25.4001 USD 0.0401 (0.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SAY de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.4000, mientras que el máximo ha alcanzado 25.4900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Saratoga Investment Corp 8.125% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.4000 25.4900
Rango anual
24.9500 25.9780
- Cierres anteriores
- 25.3600
- Open
- 25.4900
- Bid
- 25.4001
- Ask
- 25.4031
- Low
- 25.4000
- High
- 25.4900
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 0.19%
- Cambio a 6 meses
- -0.16%
- Cambio anual
- 0.34%
