RWTN: Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029

24.72 USD 0.18 (0.73%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RWTN fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.55 ve Yüksek fiyatı olarak 24.73 aralığında işlem gördü.

Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

RWTN haberleri

Günlük aralık
24.55 24.73
Yıllık aralık
22.48 25.89
Önceki kapanış
24.54
Açılış
24.55
Satış
24.72
Alış
25.02
Düşük
24.55
Yüksek
24.73
Hacim
11
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
0.57%
6 aylık değişim
-0.36%
Yıllık değişim
-2.94%
21 Eylül, Pazar