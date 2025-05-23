시세섹션
통화 / RWTN
RWTN: Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029

24.72 USD 0.18 (0.73%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RWTN 환율이 오늘 0.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.55이고 고가는 24.73이었습니다.

Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
24.55 24.73
년간 변동
22.48 25.89
이전 종가
24.54
시가
24.55
Bid
24.72
Ask
25.02
저가
24.55
고가
24.73
볼륨
11
일일 변동
0.73%
월 변동
0.57%
6개월 변동
-0.36%
년간 변동율
-2.94%
