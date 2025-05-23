クォートセクション
通貨 / RWTN
株に戻る

RWTN: Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029

24.54 USD 0.15 (0.61%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RWTNの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり24.54の安値と24.64の高値で取引されました。

Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RWTN News

1日のレンジ
24.54 24.64
1年のレンジ
22.48 25.89
以前の終値
24.69
始値
24.60
買値
24.54
買値
24.84
安値
24.54
高値
24.64
出来高
5
1日の変化
-0.61%
1ヶ月の変化
-0.16%
6ヶ月の変化
-1.09%
1年の変化
-3.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K