Der Wechselkurs von RWTN hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.54 bis zu einem Hoch von 24.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.