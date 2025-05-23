Währungen / RWTN
RWTN: Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029
24.54 USD 0.15 (0.61%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RWTN hat sich für heute um -0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.54 bis zu einem Hoch von 24.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Redwood Trust Inc 9.125% Senior Notes Due 2029-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.54 24.64
Jahresspanne
22.48 25.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.69
- Eröffnung
- 24.60
- Bid
- 24.54
- Ask
- 24.84
- Tief
- 24.54
- Hoch
- 24.64
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -0.61%
- Monatsänderung
- -0.16%
- 6-Monatsänderung
- -1.09%
- Jahresänderung
- -3.65%
